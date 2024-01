Renzi “Se Meloni statista cacci chi ha scelto lei”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “pensa di farci credere che lei è una vittima della sfortuna e si piange addosso perchè non ha una squadra all’altezza. Ma dai, siamo seri. Quelli che la premier ha intorno, se li è scelta lei. Tutti lei. E se davvero Giorgia fosse una, li dovrebbeare subito”. Così nella sua Enews, il leader di Italia Viva Matteo. “Il mio consiglio è semplice. Giorgia, smetti di piangerti addosso e mandali a casa.Sapete tutti quello che è successo la notte di Capodanno: un deputato di Fratelli d’Italia, tal Pozzolo, ha ferito un commensale al veglione con la propria pistola alla festa organizzata dal sottosegretario alla giustizia Delmastro. Perchè è ovvio, no: chi di noi non organizza una festa in cui i colleghi deputati arrivano armati? Tutto normale, no? Più che i Fratelli d’Italia ...