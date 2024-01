Renzi “Se Meloni statista cacci chi ha scelto lei”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “pensa di farci credere che lei è una vittima della sfortuna e si piange addosso perchè non ha una squadra all'altezza. Ma dai, siamo seri. Quelli che la premier ha intorno, se li è scelta lei. Tutti lei. E se davvero Giorgia fosse una, li dovrebbeare subito”. Così nella sua Enews, il leader di Italia Viva Matteo. “Il mio consiglio è semplice. Giorgia, smetti di piangerti addosso e mandali a casa.Sapete tutti quello che è successo la notte di Capodanno: un deputato di Fratelli d'Italia, tal Pozzolo, ha ferito un commensale al veglione con la propria pistola alla festa organizzata dal sottosegretario alla giustizia Delmastro. Perchè è ovvio, no: chi di noi non organizza una festa in cui i colleghi deputati arrivano armati? Tutto normale, no? Più che i Fratelli d'Italia ...

Dalla rubrica delle lettere di 'Repubblica' FRANCESCO MERLO Caro Merlo, perché il presidente del Consiglio non parla, ma urla Io non ricordo nessun altro - Monti, Draghi,, Gentiloni, Letta, Conte - che urlava. Non è questo il modo ...... dopo il doppio rinvio di fine dicembre dovuto allo stato influenzale di Giorgia. Una ... da Repubblica e dal Riformista , il cui direttore - ricordiamo - è Matteo. I temi sono per la ...Repubblica. il Sole24Ore e il Riformista anticipano domande e temi in vista della conferenza stampa di giovedì con la premier Meloni ...Partito democratico, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Sono loro il bersaglio di Matteo Renzi nella prima Enews dell’anno, dove attacca a testa bassa. La campagna elettorale per il leader di Italia Viv ...