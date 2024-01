Renzi al contrattacco | “A Conte il premio Ipocrita 2023”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tra Giuseppee Matteofinisce male, com’era prevedibile. Dopo le accuse sui redditi, adesso il tono dello scontro si alza e il leader di Italia Viva mette nel mirino in modo duro l’ex premier dei Cinque Stelle.usa parole forti. “Giuseppemi ha attaccato sui miei redditi. Credo che sia il vero vincitore del’, unche Bobo Giachetti aveva ribattezzato con altra espressione in passato. Cioèpaga meno tasse di un operaio e si permette di attaccare chi paga più tasse di lui? Non è incredibile?”, scrive il leader di Italia Viva, Matteo, nella sua Enews.Leggi anche: Redditi 2022, Giuseppeè il parlamentare più povero: dichiarati 24mila ...

... spiega Conte prima di passare al. 'Ho assolutamente evitato di spendere il patrimonio ...non viene mai citato, ma il riferimento è sotto gli occhi di tutti. 'In questo momento - ..."Se fossi in loro il Mes lo approverei questa mattina " spiegalo approverei di corsa perché ... per voce del capogruppo azzurro Roberto Pella, passa al. "Ribadiamo il ruolo ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...