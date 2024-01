Renault Italia chiude il 2023 in forte crescita

... Rafale e R5 E - tech Electric che rafforzeranno il posizionamento della Marca sugli assi creatori di valore" ha dichiarato Raffaele Fusilli, Ad di. foto: ufficio stampaGroup ...L'resta sempre in grosso ritardo sulle elettriche . La quota di mercato finale dell'anno è ... Dal +8,98% del Gruppo Stellantis al +20,87% di Volkswagen, passando per il +30,99% dio al +...Tempo di lettura: 4 minuti Il mercato auto Italia rialza definitivamente la testa dopo gli strascichi del Covid-19 e chiude il 2023 a +19,0% con […] More ...Il 2023 del mercato dell'automobile in Italia si è chiuso con l'immatricolazione di 1.566.448 unità. Ecco i numeri dell'ultimo mese dell'anno appena passato e il confronto del 2023 con il 2022.