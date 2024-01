Reggiana | Goretti esce allo scoperto sul mercato

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Lavuole fare sul serio in questoinvernale e il Dsè uscitosu alcuni obiettivi Lavuole fare sul serio in questoinvernale e il Dsè uscitosu alcuni obiettivi. Intervenuto a Sportitalia ha parlato così del possibile arrivo del trequartista dell’Udinese: «Interesse per prendere in prestito Pafundi». Il classe 2006 potrebbe essere un arrivo importante per i granata in vista del girone di ritorno.

REGGIO EMILIA - Laha messo nel mirino un importante colpo in vista dell'apertura del calciomercato: il direttore sportivo Robertosta lavorando per portare in granata Simone Pafundi, giovane ...Il direttore sportivo dellaRobertosi è mosso ancor prima del doppio successo in campionato, con l'arrivo del mediano argentino Tobias Reinhard t che ha firmato un contratto ...La trattativa tra Reggiana, Udinese ed entourage del calciatore che ... lui che non ha ancora compiuto 18 anni (li fa il 14 marzo) Il d.s. emiliano Roberto Goretti è il regista della trattativa che ...REGGIO EMILIA – La Reggiana ha messo nel mirino un importante colpo in vista dell’apertura del calciomercato: il direttore sportivo Roberto Goretti sta lavorando per portare in granata Simone Pafundi, ...