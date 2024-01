Redditi | si amplia la forbice tra ricchi e poveri Cisl | “Serve una rete contro la povertà”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Bergamo. Cresce di un miliardo negli ultimi tre anni la ricchezza totale della provincia: “Negli ultimi anni latrae ricchezza si è sempre piùta, allargando anche altre differenze sociali: gli accessi alle cure, ad esempio, per una fascia sempre più corposa, sono diventati difficili e nonostante le risorse del PNRR e della Finanziaria sulla sanità, i problemi relativi alle liste di attesa con tempistiche sempre più lunghe e al reclutamento di nuovi medici e professionisti delle terapie permangono. Inoltre dal rapporto Censis si evince che il 79% degli italiani è preoccupato per il funzionamento del Servizio sanitario, esprimendo il timore di non poter accedere a cure tempestive in caso di malattia, se non utilizzando risorse proprie. Questo crea nella coscienza collettiva la sensazione che nell’accesso ai ...