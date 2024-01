Reazioni di alcuni gieffini all’uscita di Beatrice fanno esplodere la polemica

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per la morte di suo padre e adesso sui social c’è una sorta di rivolta controconcorrenti, per leche hanno avutodell’attrice. Poco dopo l’abbandono della Luzzi, Giuseppe Garibaldi è uscito dal confessionale e Anita Olivieri gli ha chiesto: “Peppe ma è la cosa che sappiamo già?“. Il calabrese le ha risposto: “No, una cosa che ti farà piacere“. Poco dopo in giardino Marco Maddaloni ha detto che secondo lui la festa organizzata per venerdì verrà spostata per una questione di rispetto e Anita ha risposto stizzita: “No, no, no è la festa di Max è il suo compleanno!” Quindi figurati. Si fa eccome!“. Va detto che molto probabilmente il GF per il momento potrebbe aver avvisato i vipponi solo del ritiro die non del ...