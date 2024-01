Re Carlo III abdicherà? La lezione danese non appresa dai reali britannici

(Agenzia Vista) Londra, 25 dicembre 2023 "Tuttavia, il servizio agli altri non è altro che un modo per onorare l'intera creazione, che, dopo tutto, è ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Londra, 25 dicembre 2023 "Tuttavia, il servizio agli altri non è altro che un modo per onorare l'intera creazione, che, dopo tutto, è ... (iltempo)

Da una certa prospettiva è una scelta coraggiosa, la stessa che da anni molti chiederebbero a, per restituire alla monarchia britannica nuova linfa vitale. L'ultimo in ordine di tempo a ...Repotrebbe essere l'ultimo sovrano britannico ad aver avuto un'incoronazione in gran pompa. William potrebbe infatti scegliere una cerimonia più semplice, di fronte all'esempio dei sovrani ...La regina Elisabetta II è morta da più di un anno ma continua a essere ricordata con affetto da molti. Di recente è stata sua figlia, la principessa Anna, a rivelare una nuova indiscrezione che ...Re Carlo III potrebbe essere l'ultimo sovrano britannico ad aver avuto un'incoronazione in gran pompa. William potrebbe infatti scegliere una cerimonia più semplice, di fronte all'esempio dei sovrani ...