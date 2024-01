Ranieri | «Dobbiamo incavolarci dopo questa sconfitta»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Claudio, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro il Milan perso per 4-1 in Coppa Italia Claudio, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro il Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset: PARTITA – «Credo che il risultato sia grosso perché noiil primo gol ci siamo sciolti come neve al sole e questo non va bene. Sapevamo chenon era la nostra partita e ho fatto giocare quasi tutti quelli che giocano di meno. Ci attende adesso una partita difficile e non potevo rischiare giocatori che sono abituati a giocare. Mi aspettavo qualcosina di più da quei giocatori, perlomeno dimostrare di avere un’opportunità. Contro l’Udinese avevano fatto bene peròil primo gol abbiamo perso l’ambizione e la voglia di ...

