Ramon Guidetti | ecco il video in cui l’«ex don» ha definito Papa Francesco un «usurpatore»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nella messa di fine anno avevaun «», a un anno di distanza dalla morte di quello che considerava come il vero Pontefice, Joseph Ratzinger, e a dieci dall’elezione al soglio pontificio di Bergoglio., ormai ex don della parrocchia di San Ranieri a Guasticce, frazione di Collesalvetti nel Livornese, era stato scomunicato immediatamente. Il primo dell’anno è infatti arrivato l’atto ufficiale firmato dal cancelliere della Diocesi, don Matteo Giavazzi, ma incorrere in una scomunica late sententiae – precisa oggi, 3 dicembre, la diocesi – significa più precisamente incorrervi «”per il fatto stesso di aver commesso il delitto” (can. 1314 Cic), vale a dire in modo immediato, non già perché un’autorità esterna lo disponga formalmente». Il ...