Raisi | Gli autori di questo atto codardo saranno puniti Gli Houthi | Usa e Israele non riusciranno a rendere l' Iran instabile

Il governo dell'Iran ha dichiarato ufficialmente per domani una giornata di lutto nazionale per la morte di almeno 103 persone nelle due esplosioni ... (iltempo)

03 gen 17:55 L'Ue condanna con fermezza l'attentato in Iran L'Ue condanna con la massima fermezza l'attentato in Iran ed esprime la propria ... (247.libero)

03 gen 17:55 L'Ue condanna con fermezza l'attentato in Iran L'Ue condanna con la massima fermezza l'attentato in Iran ed esprime la propria ... (247.libero)

...ha condannato le due esplosioni che hanno ucciso almeno 103 persone nel sud del Paese, dove la folla si era radunata per commemorare la morte del generale Qassem Soleimani. "Indubbiamente,......iraniano Ebrahimha espresso condanna per i due attentati e ha parlato di evento 'codardo' e 'atroce', assicurando che i servizi di sicurezza iraniani 'identificheranno e puniranno presto...Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha condannato le due esplosioni che hanno ucciso almeno 103 persone nel sud del Paese, dove la folla si era radunata per commemorare la morte del generale Qassem S ...AGI - È di almeno 103 morti e 141 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche, il bilancio di due esplosioni che hanno scosso il 'Cimitero dei Martiri' a Kerman, nel centro dell'Iran, dove sono in ...