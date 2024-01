Raid notturno a Qualiano il 31 dicembre | assaltato bar

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)il 31scorso. Nel mirino dei malviventi un noto bar in via Santa Maria a Cubitoil 31ai danni del bar Biagio a. Le segnalazioni si moltiplicano solo questa mattina informavamo la città didi un furto in un esercizio commerciale in via Rosselli che – attraverso i social – il titolare del Bar Biagio aci informa di aver subito un furto con scasso. Dal bar hanno portato via una macchina cambiamoneta con doppia funzione di cambio. Si tratta di un dispositivo in grado di ricevere banconote e restituire monete e viceversa. Due uomini a volto coperto e con cappuccio hanno divelto la saracinesca con quelli che sembrano due piedi di ...