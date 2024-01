Rai | Sergio risponde a Fazio | «Il vincitore di Sanremo andava da lui quando era in Rai Ora che è alla concorrenza | il vincitore sarà sempre ospite in Rai Non vedo differenze col passato»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roberto(US Rai) A Fabionon va giù che la sera dopo la finale del Festival dinon potrà più ospitare ildella kermesse a Che Tempo Che Fa, come invece è accaduto finoscorsa stagione, ma l’Amministratore Delegato Rai Robertonon si scompone più di tanto eper le rime al conduttore. “Ildi, la sera della domenica,da Fabioera in Rai. Ora che lui èNove, rete concorrente, ilin Rai. Nonalcuna differenza ...

Non ti pago : trama, cast e streaming della commedia di Eduardo De Filippo con Sergio Castellitto su Rai 1 Non ti pago è la commedia di Eduardo De ... (tpi)

Non ti pago : il cast del film (attori e personaggi) con Sergio cast ellitto su Rai 1 tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo Non ti pago è il ... (tpi)

“Memoria, orgoglio, responsabilità: parole che in questo giorno di festa per i settant’ ANNI della nascita della “nostra” Tv ci richiamano ai valori ... (bubinoblog)

"Free " Liberi" è il film in onda mercoledì 3 gennaio alle 21.20 su3, in prima visione. La trama: un piccolo gruppo di ospiti di una casa di riposo, nei paraggi di ... Antonio Catania,...L'amministratore delegato dellaRobertoreplica alle parole di Fabio Fazio. In base al regolamento del Festival per l'edizione 2024, nei tre giorni successivi alla finale, il vincitore ...Fabio Fazio ha parlato del nuovo regolamento del Festival di Sanremo: il vincitore, nei tre giorni successivi alla fine della kermesse, potrà essere ...Rischiatutto 70 quante puntate sono nel 2024 Una serata evento per festeggiare i 70 dell’avvio delle trasmissioni ufficiali della Rai, avvenuto il 3 gennaio del 1954. Esattamente 70 anni dopo, il 3 ...