Rai | oggi la TV di Stato compie 70 anni

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un compleanno d’eccezione. La Rai, televisione italiana di70. Il 3 gennaio 1954 è una data da ricordare proprio perché partirono le prime trasmissioni della televisione italiana. Al tempo, solo il 34% degli italiani possedeva un apparecchio per poter guardare le frequenze. Il primo volto televisivo fu Fulvia Colombo, la prima annunciatrice della televisione italiana, che lanciò i programmi del giorno e in particolare il primo, “Arrivi e partenze“. Il programma rappresentò, di fatto, l’inaugurazione della programmazione regolare del servizio pubblico. Nel corso di 70, la televisione è passata da essere un semplice elettrodomestico generico a diventare un elemento centrale nella vita familiare, influenzando ritmi, abitudini, gusti e preferenze degli italiani. “Arrivi e ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di domenica 31 dicembre, in diretta. L’Aeronautica militare di Kiev ha reso noto che diversi MiG-31K russi sono ... (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 1° gennaio, in diretta. Gli attacchi russi non si fermano anche nella notte di capodanno. Il ... (corriere)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 1° gennaio, in diretta. Gli attacchi russi non si fermano anche nella notte di capodanno. Il ... (corriere)

Puntata speciale per il programma di intrattenimento condotto da Caterina Balivo, cheomaggia i 70 anni della. A La Volta Buona sono intervenuti numerosi ospiti, tra cui anche le storiche 'Signorine Buonasera'. Caterina Balivo nello studio di La Volta Buona - Spetteguless.it ......Cultura dedica al 'compleanno' del piccolo schermo targato- con i suoi grandi protagonisti di ieri e di- gran parte della programmazione di mercoledì 3 gennaio suStoria. Ad ...Per adesso Barbara d'Urso non parla. Nessuna intervista ufficiale, nonostante abbia scritto "Freedom" in un post sui social. L'ex ...Da oggi la Tv è un servizio pubblico. Così titola il Corriere della Sera di domenica 3 gennaio 1954. Intanto la pubblicità Rai promette ogni giorno un viaggio intorno al mondo dell’arte, della scienza ...