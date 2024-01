Rai | Meloni | accompagna crescita Italia | servizio pubblico garanzia democrazia' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Settant'anni fa la Rai iniziava le sue trasmissioni e da quel momento non ha mai cessato dire il processo collettivo die cambiamento culturale, sociale e civile. Colgo l'occasione di quest'importante anniversario per ringraziare la Rai del lavoro che da 70 anni svolge nel narrare la nostra Nazione". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia. "Oggi ilradiotelevisivo e multimediale, pur in un mercato fortemente diversificato, restadi pluralismo e, e trova ancora il suo fondamento -conclude la premier- nella vocazione di settant'anni fa".