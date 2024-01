Quarant’anni fa Cosa nostra uccideva il giornalista Pippo Fava A Catania la commemorazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Cinque colpi di pistola alla testa, mentre era seduto in macchina, vicino al teatro Stabile di. Veniva ucciso cosìfa il, fondatore de I Siciliani, mensile d’inchiesta che ha raccontato con grande anticipo l’intreccio di potere tra politica, imprenditoria e mafia in Sicilia. Collaboratore di numerose testate nazionali come i settimanali Tempo e Domenica del Corriere,fu assassinato la sera del 5 gennaio 1984: aveva 59 anni ed era appena uscito dalla redazione de I Siciliani, di cui era anche direttore. Per il suo omicicidio vennero condannati Nitto Santapaola, il capo diindividuato come il mandante, e Aldo Ercolano come esecutore. All’impegno di ...