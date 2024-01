Quanto è vicino l' Iran | quanto è lontana Odessa

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 2 gennaio. L’, non fosse che per queste miriadi di droni Shahed messi a disposizione della Russia. Ho letto i giornali italiani, e l’era vicinissimo. Anche in modi singolari. Per esempio i giornali raccontavano che, nel festeggiamento di Capodanno cui prendeva parte il noto sottosegretario Delmastro, i presenti, e fra loro parecchi agenti penitenziari, si mostravano reciprocamente le pistole. (Non ho niente contro i Capodanni con gli agenti penitenziari, io ne ho passati parecchi). La Stampa riferiva che il deputato di Fratelli d’Italia Pozzolo, la cui pistola ha sparato, quasi da sola, all’alba dell’anno nuovo, aveva da poco ottenuto il porto d’armi “per difesa personale, per via delle posizioni che ha assunto in difesa della resistenzaiana”. Be’, ammirevole, no? Fosse ...