Pubblica un video contro Israele | il calciatore del Nizza Youcef Atal condannato a 8 mesi di carcere

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Una multa di 45mila euro e 8di(con sospensione della pena): questa la condanna del Tribunale diperdella squadra locale e della Nazionale dell’Algeria.è statoper “provocazione all’odio a causa della religione” per aver condiviso unsui social che invocava “una giornata nera per gli ebrei“. Il giocatore era già stato sospeso dal, che milita in Ligue 1, mentre la Federcalcio francese ha deciso di sospenderlo per 7 partite a partire dallo scorso 31 ottobre., nell’ambito del conflitto trae Hamas, aveva rilanciato ildel predicatore palestinese Mahmoud al-Hasanat che chiedeva ...