Prossimo turno Serie A 2023 2024

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) : date e partite in programma Lasta per vivere la sua 19ª giornata, che si giocherà da venerdì 5 gennaio a sabato 7 gennaio. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 19ª Giornata (5 gennaio-7 gennaio) Venerdì 5 gennaio Ore 20.45, BOLOGNA-GENOA (DAZN/SKY) Sabato 6 gennaio Ore 12.30, INTER-VERONA (DAZN)Ore 15.00, FROSINONE-MONZA (DAZN)Ore 18.30, LECCE-CAGLIARI (DAZN)Ore 20.45, SASSUOLO-FIORENTINA (DAZN/SKY) Domenica 7 gennaio Ore 12.30, EMPOLI-MILAN (DAZN/SKY)Ore 15.00, TORINO-NAPOLI (DAZN)Ore 15.00, UDINESE-LAZIO (DAZN)Ore 18.00, ...

Matteo Arnaldi ha iniziato bene la sua avventura in Australia. Il ligure ha sconfitto in un match particolarmente lottato il magiaro Marton ... (oasport)

