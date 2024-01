Pronostici di oggi 3 gennaio | coppa Italia con Roma e Atalanta | Supercoppa di Francia e la Liga

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 30 dicembre , ultime partite dell’anno in serie A e l’appuntamento da non perdere è allo Stadium ... (infobetting)

... attendendo i nuovi arrivi nei negozi e facendosulle tendenze che imperverseranno nelle ... Da"a cipolla" non ci si veste più solo d'autunno, per tentare di equilibrare con un togli e ...ROMA - C apitano sotto esame, clinicamente parlando. Immobile svolgerànuovi accertamenti strumentali: verrà fatto il punto sulle sue condizioni, si monitoreranno i ... Iiniziali: stop ...Pronostico Slalom Gigante Kranjska Gora: Federica Brignone e Mikaela Shiffrin favorite per la vittoria di questa gara di Coppa del Mondo.Pronostici Slalom Gigante Adelboden: Marco Odermatt super favorito per il successo. Nessuna possibilità di podio per gli slalomisti azzurri.