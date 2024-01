Prezzo del gas giù | di quanto è calata la bolletta a dicembre 2023

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Cala del 6,7% ildelladel gas per la famiglia tipo in tutela a. Lo comunica l'Arera, sottolineando che, in termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (gennaio-) è di 1.307 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 29,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti del 2022. Con la fine della tutela gas dal 2024, ricorda il comunicato, questo è l'ultimo aggiornamento dell'Autorità per le bollette dei clienti domestici che non hanno ancora scelto il mercato libero. In futuro sarà aggiornata mensilmente la componente deldel gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti del Servizio di tutela della vulnerabilità, attivo per circa 2,5 milioni di famiglie, con gli stessi criteri, ...