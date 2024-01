Presunte innocenze e acclarate idiozie

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) In questa faccenda il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro non c'entra un bel niente, tanto che non era nemmeno in loco al momento in cui è avvenuto il fatto

In questa faccenda il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro non c'entra un bel niente, tanto che non era nemmeno in loco al momento in cui è avvenuto il fatto ...BARLETTA - Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato -da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento (indagini preliminari) fino ad un definitivo accert ...