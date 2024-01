Premierato | La Russa “Non serve un premier di scorta”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Devo essere stato frainteso. Non è peggiorato il testo. E' che noi parlavamo di presidenzialismo. Insomma, volevamo qualcosa di più del. Trovo comunque sia stato saggio tentare di portare un testo il meno invasivo possibile. Sarà pure qualcosa di minore rispetto al presidenzialismo, ma non considero un errore la strada che la ministra Casellati ha scelto. La verità è che le buone mediazioni hanno il pregio di non accontentare nè scontentare nessuno”. Lo dice il presidente del Senato Ignazio Lain una intervista a “La Stampa” parlando della riforma del. “Una riforma minimale. L'obiettivo è quello di evitare l'instabilità governativa, perchèuna durata dei governi più lunga, e il secondo obiettivo è il rispetto della volontà popolare. ...

Sulla riforma del premierato il presidente del Senato Ignazio La Russa dice che l’abolizione dei senatori a vita non lo convince. Così come non gli ... (open.online)

Per Lasaranno ridotti solo le prerogative che "per prassi e non per la Costituzione, il Capo ... Con il, però, non esisteranno più maggioranze incerte: sarà il popolo che decide il ...Ma il presidente del Senato dice di essere felice della fine delle maggioranze incerte che porterà la riforma del. Lain una intervista a La Stampa parla dele delle ...“Secondo me è un'ipotesi di scuola messa nella riforma più per accontentare tutte le forze politiche coinvolte che non nella previsione che si realizzi. Ad oggi non vedo possibile che un premier, lead ...Il presidente del Senato alla Stampa: "Sulle armi farei una legge più severa". E sulla riforma del premierato dice che l'abolizione dei ...