Prandelli promuove la Fiorentina | 'Migliora di continuo Lotterà per la Champions fino alla fine'

Commenta per primo Cesareha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina: 'Ha sicuramente chance e sono convinto che se dovesse tornare in finale stavolta ...Commenta per primo Cesareha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina: 'Ha sicuramente chance e sono convinto che se dovesse tornare in finale stavolta ...