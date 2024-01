Prandelli | «Per lo Scudetto sarà Juve-Inter fino alla fine»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Cesare, ex allenatore e Ct dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo la lottain Serie A Cesare, ex allenatore e Ct dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo la lottain Serie A. Le sue dichiarazioni:– «E’ un bel duello, che credo si risolverà solo. L’andata ci dice che è una corsa a due, anche se è ancora troppo presto per dare le altre per morte. L’è la più attrezzata ma laha trovato continuità e Allegri ha saputo creare un gruppo vero e forte di testa».

Cesare Prandelli , doppio ex di Fiorentina- Juve , ha parlato così a La Gazzetta dello Sport in vista del match del Franchi Cesare Prandelli , doppio ex ... (calcionews24)

Punizione troppo severaun Genoa volenteroso ma dalle polveri bagnate in attacco. Più netto nel ... 30a giornata): 4 - 0 degli uomini di Spalletti sul Grifone di. Doppietta di Gagliardini ...Commentaprimo Intervistato da La Repubblica (ed. Bologna) , Cesare, ex allenatore della Fiorentina, nonché ex CT della Nazionale, ha parlato dell'astro nascente degli allenatori, Thiago Motta : ...La famiglia di Gianluca Vialli, ex bomber e capitano della Juventus tra le altre, comunica che il 5 gennaio, presso la chiesa Cristo Re di Cremona, verrà celebrata una messa per commemorare ...Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Cesare Prandelli, ex allenatore, tra le altre, della nazionale azzurra, ha parlato anche del duello Inter-Juve per la conquista dello ...