Prandelli | “Milan | puoi tornare in corsa per lo Scudetto Sull’Europa …”

Prandelli , ex ct della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato anche del Milan e in particolare di Ibrahimovic (pianetamilan)

... a fermare sullo 0 - 0 l'Inter campione d'Italia e alla caccia delcapolista. Tante occasioni ... 30a giornata): 4 - 0 degli uomini di Spalletti sul Grifone di. Doppietta di Gagliardini (......è la scelta giusta per lui" Mp Bologna 21/08/2023 - campionato di calcio serie A / Bologna -/...è una persona straordinaria. Ancelotti è un maestro in tutti i sensi, Gasperini la stessa ...Ramen Cepele, difensore albanese con un passato nelle giovanili dell'Inter, racconta la sua carriera e i tormenti che lo hanno costretto a fermarsi ad appena 20 anni ai microfoni di Cronache ..."L’ augurio per il 2024 Vedere più concetti di gioco che schemi. Oggi mi sembra invece che si tenda sempre più a ingabbiare il talento e non va bene". Dalla lotta scudetto alle coppe, per finire con ...