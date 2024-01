Prandelli | «La sensazione è che i giocatori del Napoli pensino prima all’io che al noi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Cesare, ex ct della nazionale, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato degli Europei che si giocheranno in estate e della corsa scudetto. Europeo.da c.t. ne ha vissuto uno fino in fondo nel 2012. Qual è il segreto per fare bene? «Il gruppo. Siamo in un momento storico in cui l’Italia non può contare su tanti talenti straordinari, soprattutto in attacco. E qui miriallaccio al discorso di: vai a vedere le partite delle giovanili e a un centravanti non viene chiesto di lavorare inarea o superare il diretto avversario, ma solo di appoggiarsi o fare sponde. Se fa qualcosa di diverso, si prende le urla. Ma lavorare coi giovani deveessere una missione, non un’affermazione dell’ego del tecnico. Con queste basi, credo che Luciano Spalletti sia giustamente piùconcentrato nel ...