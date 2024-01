Pozzuoli | bimbo nella culla rischia di morire soffocato | salvato dai poliziotti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)di soffocare ma vienedagli agenti di Polizia. È successo nei pressi della stazione di. Il piccolo stava per soffocare mentre si trovava nel passeggino.di soffocare sotto gli occhi della nonna:daiSecondo quanto riporta24, il neonato era in compagnia della nonna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...da cucina e stava aggredendo la donna che sanguinava da una mano e che portava in braccio ildi soli 7 mesi. I carabinieri sono dunque intervenuti, disarmando e bloccando il 38enne di...Ha tentato di accoltellare la ex nonostante in braccio avesse il suodi sette mesi. È accaduto ieri mattina a Varcaturo , una frazione di Giugliano in Campania, ... L'uomo, un 38enne di, ...POZZUOLI – Nell’ambito delle attività della Polfer (Polizia ... quando il piccolo ha iniziato a soffocare. Il bimbo era già diventato cianotico e con gli occhi verso l’alto quando i poliziotti del ...Nel tranquillo contesto di Varcaturo, Giugliano in Campania, un drammatico episodio si è svolto ieri mattina dove un uomo ha tentato di accoltellare la ex mentre aveva il suo bimbo tra le braccia. Il ...