Pozzolo | Meloni è furiosa | “Questa follia ci danneggia!” Si va verso la sospensione

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Giorgiaper il caso dello sparo di Emanuelea Capodanno. La vicenda che ha visto coinvolto il deputato di Fratelli d'Italia ha fatto saltare dalla sedia il presidente del Consiglio, i cui sentimenti sono raccontati in un retroscena del Corriere della Sera a firma Paola Di Caro: “, a caldo, era talmente infuriata da chiedere ai suoi di sospendere immediatamente. ‘ci', ha tuonato. I fedelissimi Donzelli e Fazzolari l'hanno frenata. Ma la premier è veramente fuori di sé, e ladal partito potrebbe essere imminente”. In queste ore, riferisce sempre il quotidiano, i vertici di FdI stanno studiando il da farsi, soprattutto in vista della conferenza stampa di fine anno ...

L’ordine di scuderia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato rispettato. Anche ieri per l’intera giornata i partiti di maggioranza non ... (lanotiziagiornale)

"Abbiamo avuto tutti paura, c'erano dei bambini.è arrivato a fine serata, stavamo andando via: era allegro, ha tirato fuori la pistola senza che nessuno glielo avesse chiesto e all'improvviso è partito lo sparo". Repubblica ha intervistato ...Giorgiaavrebbe chiesto ai suoi di sospendere immediatamente Emanuele, ex esponente leghista da 8 anni passato a FdI. Ma i fedelissimi Donzelli e Fazzolari l'hanno frenata invitando ad ...Giorgia Meloni è furiosa per il caso dello sparo di Emanuele Pozzolo a Capodanno. La vicenda che ha visto coinvolto il deputato di Fratelli ...Richiesta di revoca del porto d’armi per parlamentare sottoposto allo Stub. Fonti del partito delle premier: «Pronti a prendere opportuni provvedimenti» ...