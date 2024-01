Pozzolo FdI | un testimone | Ha tirato fuori la pistola | è partito lo sparo

È indagato per lesioni aggravate il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo , iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Biella in ... (open.online)

Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo è indagato per lesioni aggravate. In procura a Biella è stato aperto un fascicolo nei confronti ... ()

Tempo di lettura: < 1 minutoEmanuele Pozzolo è indagato per lesioni aggravate . In Procura a Biella è stato aperto un fascicolo nei confronti del ... (anteprima24)

«Prima capire, poi agire. L'ordine giusto è questo». Non c'è nessuno che a via della Scrofa non avrebbe fatto volentieri a meno dell'affaire Pozzolo. Su ...E' il 3 Gennaio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani in edicola. • Il ...