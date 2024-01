Pozzolo | avviata procedura per sequestrare altre sei armi del deputato

Sono attese in giornata novità sull'indaginedalla Procura della Repubblica di Biella dopo il ferimento di un 31enne, genero di uno degli ...di proprietà del deputato vercellese EmanueleLA PROCEDURA PER IL RITIRO DEL PORTO D'ARMI ANel frattempo la prefettura di Biella ha avviato nei confronti diil procedimento di revoca del porto d'armi per difesa personale.Un’altra grana per Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli d’Italia dalla cui pistola nella notte di Capodanno è partito un proiettile che ha ferito uno dei presenti a una festa, nel Biellese. La pr ...Lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. Sono queste i reati per cui è stato iscritto nel registro degli indagati Emanuele Pozzolo, il deputato di Fdi che al veg ...