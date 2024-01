Poste Italiane | in pagamento dal 3 gennaio le pensioni di Roma e Provincia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 32024 –comunica che in tutti i 393 Uffici Postali diledel mese disaranno ina partire da domani mercoledì 3. Sempre a partire da mercoledì 3 ledisaranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di unapay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o dipay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dagli 87 ATM Postamat della, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti ...

Chi, almeno una volta, da bambino, non ha scritto una letterina idirizzata a Babbo Natale per chiedere un regalo, esprimere qualche desiderio e ... (temporeale.info)

È possibile ritirare la pensione nei 180 Uffici Postali e nei 135 ATM Postamat della regione POTENZA "comunica che in tutti i 180 Uffici Postali lucani le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da mercoledì 3. Sempre a partire da mercoledì 3 le pensioni di gennaio ...... non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto 'Polis - Casa dei Servizi Digitali', l'iniziativa ideata daper promuovere ...L'azione, promossa da CANDE, punta al risarcimento danni derivante dalla chiusura della piattaforma per la cessione dei crediti e per il cambio delle condizioni contrattuali ...L'ufficio postale di Comabbio è stato rinnovato e ammodernato per offrire servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici. Nuovi arredi, postazioni ergonomiche e impianto di illuminazione. Ora ...