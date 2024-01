Portfolio neoassunti | chiarimenti | dalla versione “bozza” | alla gestione della sezione | dalle scadenze | alla formazione online e alla registrazione al portale in caso malattia o maternità

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sono molti, in queste ore, a chiedersi la motivazione per la qualeriporta la dicitura “”. Intanto è utile chiarire che ildisponibile sul2023-24” dell’Istituto INDIRE potrà essere esportato comecompleta (no) L'articolo .

Come funziona Per popolare il Curriculum che si trova nella sezione "e ambiente" di supporto all'anno di formazione e prova per i docentie con passaggio di ruolo anno scolastico ......della Piattaforma Indire dedicata ai docentinell'anno scolastico 2023 - 24 è disponibile una Guida all'uso dell'ambiente online per supportare gli insegnanti nella redazione del...Nella sezione Toolkit della Piattaforma Indire dedicata ai docenti neoassunti nell’anno scolastico 2023-24 è disponibile una Guida all’uso dell’ambiente online per supportare gli insegnanti nella ...Cosa devono elaborare gli insegnanti e com’è strutturato un portfolio L’Ufficio scolastico provinciale di Brescia ha redatto recentemente delle FAQ utili sui docenti neoassunti. Il superamento ...