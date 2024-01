Polizia Ferroviaria | il bilancio 2023 | nel Lazio quasi 180 arresti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gennaio 2024 – Sono 726.990 le persone controllate nelin ambito ferroviario, 178 le persone arrestate e 557 le persone indagate in stato di libertà. Questo il primissimoannuale delle attività svolte dalladel. Numerosi anche i sequestri: 32 armi, 2 da fuoco, 30 da taglio e improprie, nonché circa 4.345 grammi di sostanza stupefacente sequestrata, tra cui 161 grammi di cocaina, oltre 4.169 grammi di cannabinoidi e 3 grammi di oppiacei. Sono state elevate 667 contravvenzioni amministrative, di cui 244 per vione al Regolamento di. Durante l’anno sono state impiegate 24.759 pattuglie in stazione e 4.292 a bordo treno. Sono stati controllati complessivamente 9.758 convogli ...