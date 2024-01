Pochi rimpatri | zero Cpr e sbarchi record Il flop della linea dura sui migranti

Circa 4.000 i migranti rimandati a casa nel 2023, nulla rispetto ai 157.000 sbarcati e agli espulsi che di fatto restano sul territorio italiano. Piantedosi vanta un aumento del 15% ...lo ricordano oggi, ma Barack Obama scelse Joe Biden come suo vice proprio per il profilo non ... Biden sta discutendo la possibilità di facilitare iper i migranti , l'introduzione ...L’altra faccia del fallimento della politica migratoria del governo, oltre ai 157.000 arrivi. Nel 2023 sono state diverse le sentenze della Corte ...Insieme all'attivista Stefano Galieni e alle associazioni di attivist* sard* e la Rete NO CPR sarda parliamo dei Centri Permanenti per i Rimpatri, dalla ...