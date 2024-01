Poche donne nel mondo del lavoro? La causa è anche la bassa quota di laureate nelle discipline STEM Dossier Servizio studi della Camera

Fino aore fa, due uomini che hanno avuto gravi problemi con la giustizia per reati contro leerano liberi di circolare sul territorio nazionale. Solo la partecipazione alla rissa ha ...... tenendo conto del fatto che in politica e nella Pubblica Amministrazione, la presenza delle... Basta pensare all'Università e alla Sanità, settori a maggioranza femminile, ma conordinarie ...Denunciate due donne, entrambe 40enni e residenti in Valtibertina, per furto dell’incasso di una lavanderia tifernate. Il titolare dell’attività ha denunciato di aver subito u furto di 150euro in cont ...Nel corso di un'intervista, Eugenio Colombo ha fatto chiarezza sul presunto bacio in discoteca con Francesca Del Taglia.