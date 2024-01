Pilar Fogliati | i look più belli dell’attrice rivelazione degli ultimi anni

Pilar Fogliati , all’anagrafe María Del Pilar Fogliati , 30 anni, si è aperta sul suo futuro, non solo lavorativo, in un’intervista con Mario Manca ... (news.robadadonne)

Siamo stati a casa di Francesco Pannofino , Dario Aita ,, Giuliano Montaldo , Francesca Fagnani , alla Tognazza , da Carl Brave , siamo entrati dalla porta di Nunzia De Girolamo e ...Chi Facile:. Accostamento, tra l'altro, non casuale: in una vecchia intervista,, romana (anzi di Roma Est, come Zerocalcare: un mondo nel mondo) ma nata ad Alessandria, con un ...La serie televisiva "Odio il Natale", prodotta da Netflix, si è affermata come un fenomeno culturale grazie alla sua trama avvincente e ai suoi personaggi ...Quinta edizione dei Piper Fiction Fest, i nostri premi virtuali alle migliori serie tv della stagione appena conclusa. Un modo per ringraziare tutti voi lettori che ci avete seguito in tantissimi, qui ...