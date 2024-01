Piacenza-Milano oggi in tv | canale | orario e diretta streaming quarti Coppa Italia maschile 2024 volley

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tutto pronto per Gas Sales Bluenergy-Allianz, partita valevole per idi finale dellaSuperlegadi. I biancorossi di Anastasi, terzi nel campionato, vogliono vincere davanti al proprio pubblico per tenere vivo il sogno di difendere il trofeo vinto nel 2023. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Roberto Piazza, reduci dalla netta vittoria contro Modena ed ora a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four di Bologna? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 3 gennaio al Pala Banca di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...

In questa cornice, Duccio, accompagnato dalla moglie Giulia, torna dalle frenetiche vie dialle silenziose strade della sua infanzia, dove il tempo sembra essersi fermato. Qui, scopre la foto ...Corrado Anselmi,firma il progetto dell'allestimento mentre Carlo Ponzini,è autore dell'immagine coordinata e della grafica in mostra. Sponsor tecnico Ciaccio Broker,. L'...Dopo la convincete vittoria dell’Allianz Milano contro Modena, i lombardi tornano nuovamente in campo ma questa volta per la Del Monte Coppa Italia. Oggi, alle 20.30, al PalaBanca, i ragazzi di Robert ...Con il nuovo anno continuano ad esserci movimenti di mercato per il Piacenza. Domenico Chiricosta, mezz’ala 2005, torna infatti al Locri, così come rivelato da SerieD24.com. Altri sono stati in queste ...