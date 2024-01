Perquisita la casa dell' attentatore di Lee Jae-Myung | cosa si cerca

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Le immaginia perquisizione da partea polizia sudcoreana nell'abitazione'uomo fermato per l'attentato in cui il leader'opposizione di Seul, Lee Jae-, è stato accoltellato al collo. Il politico, leader del Partito Democratico sudcoreano, è stato colpito da un uomo che si era finto suo sostenitore durante una visita nella città sud-orientale di Busan: l'aggressore è stato subito fermato e oggi sino nella sua abitazione indizi che possano portare a scoprire il movente'atto. Lee, dopo l'attentato, è stato operato d'urgenza all'ospedale di Seul, ma non sarebbe in pericolo di vita.