Perché la Chiesa Cattolica rubava i bambini alle ragazze madri e li vendeva in America?

Chiesa degli Artisti , perchè è chiamata così? E’ da tutti conosciuta come Chiesa degli Artisti ma il suo vero nome è Santa Maria in Montesanto , ... (funweek)

Perché le donne portano il velo in testa quando sono in chiesa?

Chi lo vede come un segno di riverenza, chi come un elemento della tradizione che non deve essere abbandonato. Ma qual è il vero motivo per cui le ... (lalucedimaria)