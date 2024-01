Per la democrazia in America Latina sono tempi pericolosi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. E anche in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia Nel corso degli ultimi quattro decenni, la maggior parte delle dittature latinone del Ventesimo secolo ha lasciato il posto a un regime democratico. Nel 2000, ogni Stato della regione, con l’eccezione di Cuba, era unarappresentativa, imperfetta o esemplare che fosse. Oggi questa tendenza è in crisi. Dal momento che un sempre crescente numero di governi si trova ad affrontare una paralisi istituzionale, le minacce allastanno aumentando anche nelle nazioni in cui le istituzioniforti e persiste un certo ...