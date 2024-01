“Per cercare la verità” Morte di Liliana Resinovich | la decisione della magistratura

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)di, arriva la. Fin dal ritrovamento del corpo, tanti i punti oscuri emersi. La donna di 63 anni, com’è noto, è stata trovata morta a Trieste il 5 gennaio del 2022. Il corpo è stato ritrovato presso l’ex ospedale psichiatrico. Tra le ipotesi anxhe quella del suicidio. A non essere d’accordo con tale ipotesi, il giudice delle indagini preliminari di Trieste, Dainotti. Secondo l’uomo, la donna non sarebbe morta per un suo gesto insano.di, disposta un’altra autopsia. Laè stata diffusa attraverso una nota dal procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo. Titolare del procedimento Maddalena Chergia, che ha dunque disposto la riesumazionesalma a fine ...

Una vittoria gettando il cuore oltre l’ostacolo. Jasmine Paolini si è imposta eroicamente per 6-4 7-5 su Angelique Kerber in occasione della sfida ... (oasport)

Intanto Mauro consiglierà a Lope di non continuare a osannare Salvador con Maria e didi ...a Jana che Eugenia non lo ha neanche riconosciuto mentre Catalina e Manuel si organizzeranno...Si tratta di lavorare tanto in allenamento,far capire ai giocatori i concetti - base che l'... questo non va mai dimenticato: ha una storia magnifica alle spalle e devedi portare avanti i ...ROMA (cronaca) - L'uomo è in carcere ilmamilio.it - nota stampa del Comando dei Carabinieri I Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato un uomo italiano di 34 anni, grave ...Conservati oggetti di grande valore storico tra cui una delle più importanti collezione al mondo di polene. Andate deserte le due gare precedenti ...