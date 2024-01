Pensione dipendenti pubblici | come cambia nel 2024

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La Legge di bilancio approvata definitivamente lo scorso 29 dicembre interviene in materia di calcolo della, ossia per il personale del pubblico impiego.Viene inoltre rivisto il regime delle finestre di uscita per l’accesso allaanticipata, cui si aggiunge la possibilità per dirigenti medici e sanitari, nonché per gli infermieri, appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il tetto del quarantesimo anno di servizio effettivo e, comunque, nel rispetto del limite del settantesimo anno di età.Analizziamo le novità in dettaglio.Leggi anche >> Pensioni: le nuove regole su vecchiaia, Quota 103, Opzione Donna e Ape Indice ...