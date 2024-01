Pedri | «Non vedo l’ora di tornare Al Barcellona vorrei Haaland»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Le dichiarazione del centrocampista delsu quello che sarà il suo ritorno in campo. Ecco le sue parole, centrocampista e simbolo del, ha voluto parlare sul canale Twitch di Ibai Llanos. «La mia intenzione sarebbe quella diil prima possibile, ma non ho una data segnata in rosso sul calendario. Non essere in campo è fastidioso, non è stato il mio migliore anno, ho vissuto momenti molto difficili. Ovviamente se avesse 19 o 20 anni prenderei Messi. Ma per l’attitudine e la forza prenderei: è un cyborg, segna tantissimo. Noi abbiamo Lewandowski, ma purtroppo lui non potrà giocare fino a 60 anni»