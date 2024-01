Pd e Dei Goti | “Siamo alla fine del Sant’Alfonso | decretata dal disinteresse generale”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo Pd e Dei. “Non è certamente una novità che un argomento, tanto sentito e caldo fino a qualche anno fa dai governi locali e da tutta la cittadinanza, sia diventato ormai un argomento da non trattare più! Anomalo che ormai dal 15 luglio us, dopo l’ennesima iniziativa promossa dalle minoranze consiliari e dopo le reiterate richieste, sempre da parte delle minoranze consiliari, di intraprendere iniziative fondamentali anche attraverso Consigli Comunali aperti, si sia continuato da parte del Sindaco pro tempore e della sua maggioranza, anche a seguito dirmanti denunce di cittadini e del Movimento Civico per l’Ospedale, a rassicurare che tutto andava bene, che si stava operando in silenzio e senza fare “ammuina”. Praticamente ci troviamo di fronte, invece, ...

