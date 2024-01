Partita Salernitana-Juventus | si va verso il sold out all’Arechi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Restano ancora poche centinaia di tagliandi, poi saràout allo stadio Arechi per la. L’impennata della prevendita – come riporta il quotidiano Il Mattino – è merito anche dei tanti sostenitori bianconeri nel Meridione, ma pure della vittoria di Verona che ha ridato tanto calore alla torcida granata. Si vail record stagionale di incasso che dovrebbe toccare il milione e mezzo. Ieri sera risultavano già staccati in prevendita 17408 tagliandi. Segui ZON.IT su Google News.

