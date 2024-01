Parassiti in paradiso

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Quando ci si stupisce dell’arrivo di nuove parassitosi nella nostra specie, magari ipotizzando come nel caso dell’ultima pandemia la creazione di un virus poi sfuggito al controllo, si manca di mettere nella giusta prospettiva evolutiva i cambiamenti alla composizione della fauna del nostro pianeta causati dalla nostra specie. Questi cambiamenti possono essere studiati in vari modi. Potremmo per esempio confrontare l’abbondanza delle diverse specie, e la sua variazione nel tempo, usando il numero di individui vivi. Ciò, tuttavia, tende a favorire animali molto piccoli con popolazioni numerose e non ci dà necessariamente un’idea di quanto siano dominanti le diverse specie, se per dominanza intendiamo il loro impatto complessivo sull’ecosistema. Per questo, gli ecologi guardano di preferenza a un parametro diverso: la biomassa. Ciò non tiene conto solo del numero di animali, ma anche ...