Paraguay | la diplomazia accoglie il nuovo nunzio del Vaticano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ilinè monsignor Vincenzo Turturro, sacerdote pugliese della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, dal 2009 nel servizio diplomatico della Santa Sede e da quattro anni segretario particolare del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin. Lo ha nominato il 29 Dicembre papa Francesco,ndo nel contempo le dimissioni dallo stesso incarico, per raggiunti limiti di età come prescrive il Codice di diritto canonico, dell’arcivescovo Eliseo Antonio Ariotti. Monsignor Turturro, che fino ad ora aveva il grado di consigliere di nunziatura, è stato anche elevato alla Sede titolare di Ravello, con dignità di arcivescovo. Nato a Bisceglie (Bari), il 7 ottobre 1978, ilapostolico è stato ordinato sacerdote il 31 ottobre 2003, incardinandosi ...

