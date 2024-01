Panico a Roma Termini | 27enne rompe la gamba a una passante e prende a morsi i poliziotti Arrestato

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Stava aspettando l’autobus di fronte alla stazionedi. All’improvviso unl’ha colpita con un pezzo di legno,ndole il piede. È accaduto la scorsa notte a piazza dei Cinquecento, all’angolo con via Giolitti. La vittima, una donna di 50 anni, è stata aggredita intorno alle 4.30 con un pezzo di uno schienale di una sedia in legno. Gli agenti di polizia hanno trovato la donna a terra, mentre l’uomo ancora teneva l’oggetto in mano. L’uomo, unnigeriano regolare in Italia, si è poi scagliato contro gli agenti, danneggiando un finestrino della volante. Al momento di scendere, secondo l’edizionena del Corriere della Sera, ha preso a pugni e auno dei. È statoper lesioni ...