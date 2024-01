Panaitolikos-Panserraikos giovedì 04 gennaio 2024 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Sfida salvezza valevole per il sedicesimo turno di Super League greca con ilche riceve in casa ildi Pablo Garcia. La squadra di Petrakis è reduce da un filotto di 5 punti nelle ultime 3 gare, a cui va aggiunta la vittoria interna sul Kallithea in coppa di Grecia. Una squadra in crescita e un sodalizio che da 12 anni si InfoBetting: Scommesse Sportive e